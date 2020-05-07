"بريتيش إيرويز" تعلن عن موعد استئناف الرحلات

أعلنت شركة الطيران "بريتيش إيرويز" البريطانية، اليوم الخميس، إنها تتوقع أن يستمر تأثير فيروس كورونا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مع عودة محتملة للخدمات في يوليو/تموز المقبل على أقرب تقدير.

وتخطط شركة الطيران استئناف الكثير من الرحلات الجوية في يوليو/تموز، مع انخفاض إجمالي في سعة الركاب بنحو 50 في المئة لبقية هذا العام.

وصرحت الشركة في بيان مالي ربع سنوي: "لكن هذه الخطط غير مؤكدة للغاية وتخضع لتخفيف الإغلاق والقيود على السفر"، بحسب ما نقلته "بي بي سي".

وأضافت الشركة، التي تمتلك أيضا شركة طيران "أيبيريا" الإسبانية وشركة الطيران الأيرلندية "اير لينجوس"، إنها "لا تتوقع أن يعود مستوى طلب الركاب المسجل في عام 2019 قبل عام 2023، مما يجعل من الضروري اتخاذ المزيد من إجراءات إعادة الهيكلة على مستوى المجموعة".

وسجلت الشركة خسائر تشغيل وصلت إلى 535 مليون يورو (577 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقابل أرباح قدرها 135 مليون يورو في الربع نفسه من عام 2019.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة، ويلي والش: "الصناعة سوف تتكيف مع المتطلبات الجديدة بنفس الطريقة التي تكيفت بها مع التطورات في المتطلبات الأمنية في الماضي".

وأضاف والش، "هذا يعني أن إعادة الهيكلة على مستوى المجموعة أمر ضروري من أجل تجاوز الأزمة والحفاظ على مستوى كاف من السيولة".

واتفق الخبراء أن عودة الخطوط الجوية إلى العمل الطبيعي سيستغرق من 18 إلى 24 شهرًا قبل حدوث ارتفاع كبير في الطلب على السفر الجوي وبدء عودة الصناعة إلى المستويات العادية.