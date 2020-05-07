إيطاليا تشكر روسيا رسميا على المساعدة في مكافحة كورونا

أعرب وزير الإيطالي لورنزو غيريني خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو عن امتنانه للمساعدة الروسية التي وصلت في الوقت المناسب لمكافحة انتشار الفيروس التاجي ، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

موسكو - سبوتنيك. أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثة هاتفية مع نظيره الإيطالي لورنزو غيريني، أعرب من خلالها عن امتنانه للمساعدة الروسية التي وصلت في الوقت المناسب لمكافحة انتشار الفيروس التاجي ، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

وقال البيان "خلال المحادثة أعرب لورنزو غريني عن خالص امتنانه لشويغو على الإرسال السريع من جانب الإدارة العسكرية الروسية وفي الوقت المناسب ... لوحدات عسكرية روسية متخصصة للمساعدة في مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي."

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الأربعاء، أن وزارة الدفاع ستبدأ، غدا، سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا.

وقال شويغو، خلال مقابلة في المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي: "غدا نبدأ سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا. أطلب من مدير هيئة الأركان العامة تنظيم استقبال رسمي للوحدات وتقديم مقترحات لترقية أفراد عسكريين وأطباء متميزين وكل من شارك في تطهير المدن والمنشآت في إيطاليا".

منذ 22 مارس آذار، وصلت 15 طائرة تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية إلى إيطاليا مع علماء الفيروسات العسكريين وخبراء من وزارة الدفاع في مجال علم الأوبئة. أوصلت ثمانية فرق طبية إلى جبال الأبنين لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى معدات لتشخيص المرض وتدابير التطهير.