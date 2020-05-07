جونسون يحذر من "مغامرة ثانية" مع كورونا

وجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رسالة للبريطانيين، محذرا من مغامرة جديدة مع فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب جونسون على "تويتر"، اليوم الخميس: "لا نستطيع التعرض لموجة جديدة من وباء كورونا"، مضيفا: "يجب أن نواصل العمل على تجنب الإصابة وحماية الناس من الفيروس المسبب لمرض كوفيد - 19".

وتابع: "لا يمكن أن نضع كل جهود وتضحيات الشعب البريطاني في مهب الريح، ونعرض أنفسنا لخطر موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد".

We cannot risk a second peak of this disease.



We must keep going. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/msMcCqQ44n — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) May 7, 2020

وطالب رئيس وزراء بريطانيا البريطانيين بمواصلة العمل على الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا، مضيفا:"أعتقد أننا الآن نقترب من نهاية المرحلة الأولى لجائحة كورونا".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في بريطانيا إلى أكثر من 202 ألف مصاب، بينما تجاوز عدد الوفيات 30 ألف شخص، وفقا للإحصائيات العالمية.

وتجاوزت حصيلة الإصابات في العالم حتى، اليوم الخميس، 3.7 مليون شخص، بينهم أكثر من 264 ألف حالة وفاة.