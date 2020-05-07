صحيفة أمريكية تتوقع انفجار قنبلة نووية فوق موسكو... والأخيرة ترد

توقعت صحيفة أمريكية سيناريو لانفجار قنبلة نووية فوق العاصمة الروسية، موسكو، مما أثار حالة من الغضب لدى أعضاء مجلس الدوما الروسي، وحذروا من المزاح مع روسيا بهذا الشكل.

قال عضو مجلس الدوما، ميخائيل شيريميت، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، إنه "بدلا من أن تحاول الولايات المتحدة إنقاذ اقتصادها المنهار، يعملون على تخويف روسيا، كاشفة عن وجهها العدواني الذي تخفيه".

ووصف البرلماني الروسي، "محاكاة انفجار قنبلة نووية فوق موسكو، بأنه هو مظهر من مظاهر العدوان".

وحذر الولايات المتحدة بعدم "المزاح والتلاعب مع روسيا بهذه الطريقة".

وأشار شيريميت إلى أن "روسيا دولة كبيرة وتمتلك قوة عسكرية جبارة".

وأوضح أنه "في حال حدوث أي تهديد للأراضي الروسية، أو لحياة وصحة مواطنينا، لن يكون لدى العدو الوقت الكافي حتى للصلاة، لأنه سيتم القضاء عليه بسرعة تفوق خيالهم".

وكانت صحيفة "we are the mighty" الأمريكية، قد توقعت سيناريو محاكاة انفجار قنبلة نووية بقوة 10 آلاف ميغاطن فوق موسكو باستخدام أداة محاكاة "نيوك ماب"، التي تسمح بتقييم عواقب الانفجار وتبعاته.