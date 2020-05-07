ترامب يبلغ بوتين استعداد واشنطن لمناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة على استعداد لمناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين بغية تجنب سباق التسلح.

واشنطن - سبوتنيك. قال المتحدث باسم البيت الأبيض ، جود دير ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة الحد من التسلح ومكافحة فيروس كورونا اليوم الخميس.

وقال المتحدث: "ناقش الرئيس ترامب والرئيس بوتين التقدم المحرز في مكافحة جائحة الفيروس التاجي. وأكد الرئيس ترامب مجددًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بمراقبة التسلح ، الذي لا يشمل روسيا فحسب ، بل الصين أيضًا ، والاستعداد لإجراء مناقشات مستقبلية لتجنب سباق تسلح باهظ الثمن."

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، صرح في وقت سابق، أن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة الأميركية ردا على اقتراح تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3"، دون أي شروط مسبقة.

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف، في 8 نيسان/أبريل من العام 2010، في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وصرحت روسيا بدورها مرارًا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.