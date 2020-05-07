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    البيتكوين

    مع توقعات باستمرار ارتفاعها... هل ضاعف وباء كورونا مكاسب عملة "بيتكوين"؟

    © AFP 2020 / KAREN BLEIER
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    تواصل عملة بيتكوين الرقمية ارتفاعها الملحوظ وحصدها الكثير من المكاسب، في ظل الأزمات التي تواجهها اقتصادات العالم جراء انتشار وباء كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدان لمواجهته.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    ترامب: بيتكوين ليست عملة والدولار سيبقى مسيطرا على العالم
    ووفقا لموقع coindesk، المختص في متابعة سوق العملات الرقمية، فقد بلغت قيمة عملة "بيتكوين"، 9258.73 دولار، وبذلك تكون العملة قد زادت خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 2.68%.

    يقول مراقبون إن الزيادة الكبيرة التي حققتها عملة بيتكوين متوقعة، في ظل اتجاه الكثيرون إليها باعتبارها عملة ذات ملاذ آمن، في ظل الأزمات الاقتصادية، متوقعين مزيدًا من الارتفاع في العملة الرقمية.

    ارتفاع بيتكوين

    تشهد عملة "بيتكوين" ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيت ارتفعت من مستوى 6600 دولار، الذي بلغته في 16 أبريل/ نيسان الماضي، ليتم تداولها هذه الأيام فوق مستوى 9000 دولار.

    وبذلك تكون العملة، التي تعد أشهر عملة رقمية في العالم، قد صعدت بواقع 2400 دولار في غضون 3 أسابيع.

    ويأتي ارتفاع العملة رغم المخاوف حيال الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

    سبب الارتفاع

    نزار العريضي، الخبير المتخصص في أسواق المال والاقتصاديات العالمية، قال إن "الارتفاع الكبير الذي تشهده عملة البيتكوين يرجع لعدة أسباب أهمها ارتفاع الأسهم وعودة السيولة نوعًا ما إلى الأسواق".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "البيتكوين يعد نوعًا من الملاذات الآمنة، وفي ظل الأوضاع والأزمات الاقتصادية الخطيرة التي يعيشها العالم جراء انتشار فيروس كورونا، اتجه الكثيرون للعملة المشفرة ما ساهم في ارتفاعها بهذا الشكل".

    وأكد أن "كل فترة يحدث نوع من النقص في المعروض بكمية البيتكوين، كما حدث في أوقات سابقة وأدى إلى ارتفاع سعر العملة بشكل هائل".

    وتابع: "البيتكوين عملة متعددة عوامل الجذب لما لها من مميزات قوية، وهو ما مكنها من الوصول لحاجز 9000 دولار، في حين أونصة الذهب تصل إلى 1700 دولار".

    تأثير على المدى الطويل

    وفيما يخص تأثير هذا الارتفاع على الاقتصاديات العالمية في ظل أزمة كورونا، قال: "العملة تعد ملاذًا آمنًا، والمستثمرون يشعرون بخطر العملات في ظل الوضع غير المستقر، لذلك ذهبوا إلى هذه العملات".

    ومضى قائلًا: "على المدى الطويل في حال تم الاعتماد بشكل كبير على العملات المشفرة، سيكون له أثر جيد على الاقتصاد، نظرًا للمرونة في التعامل بقطاعات الأعمال".

    زيادة متوقعة

    من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الطريفي، الخبير الاقتصادي الإماراتي، إن "عملة البيتكوين تعد ملاذًا آمنا، بدأ الناس في الهروب إليها بعد أزمة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بهذا الشكل الكبير".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "استثمارات عديدة اتجهت لهذا النوع من العملات، في ظل تأثير الوباء على إغلاق قطاعات كبيرة من الاستثمارات في جميع بلدان العالم".

    وتابع: "من المتوقع أن يظل الارتفاع حتى انتهاء أزمة كورونا، كما حدث في عام 2016 ارتفعت لتصل إلى 20 ألف دولار، ثم هبطت لحدود الـ 3 آلاف دولار".

    وتوقع الطريفي أن "ترتفع عملة البيتكوين في نهاية العام الجاري لتصل إلى 15 ألف دولار، إذا ما تم تمديد الغلق في جميع الشركات وحميع القطاعات بدول العالم".

    وأكد أن "البنوك المركزية في المنطقة، لا تحبذ هذا النوع في العملات، في ظل أن دولًا مثل الصين تريد أن تخرج من عباءة الدولار الأمريكي، لكن ستحتاج لوقت طويل".

    وكانت قيمة العملة قبل أسبوع عند مستوى 8000 دولار، أي أن عملة "البيتكوين" صعدت في 7 أيام بواقع 1000 دولار (بنسبة 12.5%)".

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, البيتكوين, سعر عملة البيتكوين, عملة البيتكوين
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