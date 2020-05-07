ترامب يعرض على بوتين إرسال شحنة من المعدات الطبية إلى روسيا

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إرسال شحنة من المعدات الطبية إلى روسيا.

وجاء في بيان للكرملين "اقترح الجانب الأمريكي، على وجه الخصوص، إرسال مجموعة من المعدات الطبية لروسيا".

وأكد الجانبان على أن التعاون الروسي الأمريكي يمكن له تحقيق الكثير في مجال الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الأوبئة.

وفي سياق منفصل، ناقش الرئيس الروسي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في محادثة هاتفية، الوضع في سوق النفط العالمية مشيراً إلى حسن توقيت إبرام الاتفاق الجديد لأوبك+.

وجاء في بيان للكرملين "تم التطرق لموضوع حال سوق النفط العالمية. وتمت الإشارة إلى حسن توقيت إبرام اتفاق أوبك+ الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أيار/ مايو وأثر على استقرار أسعار النفط، وذلك بمعظمه بفضل تفاعل الرئيسين الروسي والأمريكي".

كما تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على الفاشية.