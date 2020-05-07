وكالات تنشر صورا فضائية لإنشاء مصنع "نووي" هائل في كوريا الشمالية... صور

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن عملية بناء المنشأة الجديدة سيكتمل قريبا، وتقع بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ، وتم ربطها بخط سكة حديد مع مصانع الصواريخ القريبة وثلاثة معامل أخرى ومنطقة تخزين كبيرة تحت الأرض، بحسب "ديلي ميل".

تشير صور الأقمار الصناعية إلى أنه سيتم الانتهاء من المنشأة إما في أواخر هذا العام أو في أوائل عام 2021، عندها يمكن استخدامها لتعزيز مخزون البلاد من الأسلحة النووية.

North Korea close to finishing facility for firing nukes that can reach US https://t.co/5REnh6N7iz pic.twitter.com/dDRJWF8I1O — New York Post (@nypost) May 7, 2020

وبحسب الصحفية، فإن القاعدة تخضع لحراسة مشددة وتحيط بها 17 قاعدة للدفاع الجوي وقواعد أرضية مختلفة الصنوف وبطاريات مضادة للطائرات.

قال باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة إن بناء القاعدة بدأ حوالي عام 2016، عندما كانت كوريا الشمالية تطور "صواريخ نووية قادرة على ضرب أمريكا"، على حد قولهم.

ونوه الباحثون في المركز إلى أن مداخل جميع الحظائر والطرق المترابطة كبيرة بما يكفي لتناسب الصواريخ وقاذفاتها.

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North Korea is 'constructing giant storage area for its nuclear missiles' pic.twitter.com/h8HrY3ER3Y — Naija Reports (@naija_reports) May 7, 2020

وأشاروا إلى أن "الجزء المرتفع الكبير المغطى بسقف، يمكن استخدامه أيضًا لإطلاق الصواريخ، على افتراض أن السقف يمكن سحبه".

تكشف الصور أيضًا عن خط سكة حديد قادم إلى المنشأة، ويتوقف عند محطة مغطاة ذات منصة كبيرة بما يكفي لتحميل وتفريغ الأجسام الكبيرة.

North Korea’s new ballistic support facility is adjacent to an existing UGF large enough to easily accommodate all known North Korean ballistic missiles pic.twitter.com/ne5bZB9gdD — CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) May 5, 2020

يرتبط هذا الخط بالمصانع القريبة التي يُعتقد أنها تنتج مكونات صاروخية، مما يعني أنه يمكن استخدامها لإحضارها إلى المنشأة حتى يمكن تجميع الصواريخ هناك، بحسب الصحفية.

ويضيف التقرير: "إذا تم أخذ هذه الخصائص ككل بعين الاعتبار، فإنها تشير إلى أن هذا المرفق الهائل مصمم على الأرجح لدعم عمليات الصواريخ البالستية".