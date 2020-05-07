تسجيل
17:12 GMT07 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مختبر

    مختبر ووهان... المنشأة الأكثر إثارة للجدل والخوف في العالم الآن

    © Photo / CC0
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (26)
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103347/11/1033471151_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_b2acdc9ba057ed9f46b0c37bb1b52c70.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202005071045372865-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86/

    حتى الآن، لم يبيّن العلماء بشكل دقيق مصدر فيروس كورونا المستجد، وكيفية انتقاله إلى البشر، لكن يرجح بعضهم مرور العدوى عبر أحد الناقلين (وربما أكثر من واحد) مثل القطط، قبل وصولها إلى الإنسان.

    منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية، نهاية العام الماضي، كان هناك نقاش كبير حول أصل المرض الجديد الذي يواصل انتشاره في أماكن أخرى من العالم بشكل متسارع.

    © REUTERS / TOM BRENNER
    مسؤول سابق في إدارة ترامب: هذه بداية حرب باردة والأمور قد تسوء أكثر

    النسخة الجديدة من الفيروس، المعروفة علميًا بـ"سارس كوف 2"، المسببة لمرض "كوفيد 19" تعد السلالة السابعة من عائلة فيروسات "كورونا"، ويمكنها أن تتسبب بمرض وإعياء شديد للشخص المصاب، تمامًا مثل سلالتي "سارس" و"ميرس"، في حين تتسبب السلالات الأربع الأخرى بأعراض بسيطة.

    وفي حين لم يحسم العلماء النظريات الجدلية حول تطور السلالة الحالية داخل الخفافيش أو آكل النمل الحرشوفي أو غيرهم من الحيوانات أو المصادر المحتملة الأخرى، كان لرئيس الولايات المتحدة رأي آخر مخالف.

    يؤمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن كورونا المستجد –الذي وصفه مرارًا بفيروس الصين- تم تطويره في مختبر سري بمدينة ووهان بوسط الصين، والتي كانت نقطة انطلاق الجائحة الحالية.

    رغم أن ترامب لم يقل إن الصين فعلت ذلك عن عمد ولم يتبن إحدى النظريات المبكرة حول ابتكار الفيروس كسلاح بيولوجي لغرض الحرب، فإنه يرى ضرورة محاسبة الصين لتقصيرها أو خطأها في احتواء الوباء.

    الاستخبارات الأمريكية عارضت رواية ترامب، وأشارت تقارير إلى أنها تحاول التصدي لضغوط البيت الأبيض لإدانة الصين بالتسبب في تفشي الوباء وتطويره داخل مختبرات تديرها بكين.

    على أي حال، نفت الصين الاتهامات الأمريكية التي وجهها الرئيس ترامب، وقالت إنه يحاول التغطية على فشل إدارته في احتواء الوباء واتخاذ الإجراءات المناسبة (تعليق تكرر من قبل مسؤولين وسياسيين أمريكيين).

    وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد أشارت رواية متداولة إلى إصابة باحثة صينية في المختبر موضع الجدل قبل نقلها العدوى إلى شريك حياتها.

    هذا المختبر معني بالأساس بدراسة انتقال الفيروسات القاتلة من الحيوانات إلى الإنسان منذ تدشينه قبل 5 سنوات. تحفظ معظم حلفاء الولايات المتحدة على رواية "نشأة الفيروس في المختبر" ونفت أجهزتها الاستخبارية هذه الادعاءات.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي كان مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقًا، قال إنه ليس لديه سبب للاعتقاد بأن الفيروس انتشر عمداً. لكنه أضاف: "تذكروا أن للصين تاريخاً في نشر العدوى في العالم، ولديها سجل طويل في إدارة مختبرات لا تلبي معايير السلامة المطلوبة".

    بالنسبة للمعهد الذي يضم المختبر الشهير، فإنه يتعاون مع أكثر من جهة أجنبية، بينها مختبرات فرنسية، ويتلقى دعمًا ماليًا من الحكومة الأمريكية (أوقفه ترامب مؤخرًا).

    نظرًا لتصينف المعهد العالمي من حيث السلامة البيولوجية، فإن مختبره مؤهل لإجراء الدراسات على الفيروسات وغيرها من الكائنات الدقيقة سريعة العدوى، وكان يعكف على فهم فيروس كورونا.

    فرنسا هي من مول وصمم هذا المختبر بتكلفة 44 مليون دولار، وتم افتتاحه عام 2015، كما منحت أغلب كوادره التدريبات اللازمة لتشغيله، ويعد المختبر الوحيد من نوعه في الصين برمتها.

    تصميم المختبر يحظى بمعايير استثنائية مثل لضمان تنقية الهواء الخارج منها ومعالجة المياه المنصرفة، كما يخضع العاملون به لقواعد صارمة للحفاظ على النظافة الشخصية والتعقيم قبل الخروج.

    وقالت مجلة "نيتشر" العلمية البريطانية في عام 2017:

    العديد من كوادره تلقوا التدريب في مختبر مماثل في مدينة ليون الفرنسية، وهو ما يطمئن إلى حد ما بالاتزام بمعايير الأمن والسلامة المطلوبة.

    لكنها نقلت عن الباحث في جامعة روتجرز الأمريكية ريتشارد إيبرايت قوله إن عدة حوادث تسرب لفيروس سارس وقعت في منشأة تخضع لإجراءات سلامة مشددة في العاصمة بكين.

    يقارن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسحة، التي تستخدم في اختبارات مرض فيروس التاجي (كوفيد-19)، مع براعم القطن العادية خلال الإحاطة اليومية حول الفيروس التاجي كورونا في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 19 أبريل ، 2020.
    © REUTERS / Alexander Drago
    ترامب: أمريكا ستعلن عن المنشأ الحقيقي لفيروس كورونا

    ويرى إيبرايت أن الصين تسعى إلى مجاراة الولايات المتحدة وأوروبا اللتين أيضا ليستا بحاجة إلى هذا العدد الكبير من هذه المختبرات، ويقول إن الحكومات سترى أن هذا العدد الكبير من هذه المنشآت يمكن استخدامه لتطوير الأسلحة البيولوجية.

    في واحدة من الدراسات التي تميل إلى تحليل ومقارنة بيانات الجينوم الخاص بالفيروس، خلص العلماء إلى أن "سارس كوف 2" لم يخلق معمليًا ولم يتم التلاعب بتركيبته عن قصد.

    في النهاية، ورغم عدم حسم العلم لمساءلة "نشأة الفيروس" يُصر ترامب على ادعائه، ويعد بإصدار تقرير رسمي يفصل أسباب اتهامه للصين بالتسبب في هذه الجائحة.

    وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض لدى مغادرته في رحلة إلى أريزونا، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستصدر تقريرها الذي يعرض بالتفصيل لمنشأ الفيروس دون أن يحدد موعدا لذلك.

    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    © Sputnik /
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (26)

    انظر أيضا:

    ترامب: تعلمنا من أزمة تفشي فيروس كورونا أنني كنت على حق
    ترامب يعتزم حل فريق العمل الخاص بأزمة فيروس كورونا
    ترامب: لا يمكننا الجلوس في المنزل لثلاث سنوات مقبلة
    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, وباء ليس له دواء, وباء كارثي, تفشي وباء, وباء, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941- 1945) - القوات السوفيتية في برلين. ربيع عام 1945.
    معركة برلين الأخيرة واستسلامها غير المشروط
    أمريكا تحدد طرقا قد تستخدمها روسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة
    أمريكا تحدد طرقا قد تستخدمها روسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة
    إنفوجرافيك
    8 تطبيقات ذكية تحول هاتفك إلى عيادة طبية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك