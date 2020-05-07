بوتين وماكرون يناقشان تسوية الصراع داخل أوكرانيا والأزمة في ليبيا

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التهاني الحارة بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على الفاشية، حسبما أفادت خدمة الصحافة في الكرملين.

موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين: "تبادل الرئيسان التهاني الحارة بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على الفاشية. هذه الذكرى المشتركة للدولتين . وأشار فلاديمير بوتين، على وجه الخصوص، إلى أن روسيا تتذكر دوماً بطولة طياري سرب "نورماندي" الذين قاتلوا على الجبهة السوفيتية الألمانية".

ونقل الرئيسان إلى قدامى المحاربين في البلدين التمنيات الصادقة بالصحة والرفاهية".

وأضاف: "تم تبادل وجهات النظر حول المشاكل الدولية الملحة، بما في ذلك تسوية الصراع داخل أوكرانيا والأزمة في ليبيا. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".