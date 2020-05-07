البنتاغون: مبدأ "عدم استخدام أمريكا للأسلحة النووية أولا" يعطي رسالة خاطئة

قال القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي، جيمس أندرسون، اليوم الخميس، إن مبدأ عدم استخدام الولايات المتحدة الأسلحة النووية أولا، يعطي رسالة خاطئة لمن يتربصون بمصالح أمريكا وحلفائها.

وجاء في شهادة أندرسون ، المكتوبة أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي الخاصة بشؤون القوات المسلحة، التي نشرت في موقع اللجنة على الإنترنت: "إن اعتماد مبدأ عدم الاستخدام أولا، لن يقلل من خطر الحرب النووية ، بل سيزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية".

وأضاف أن "ذلك يعطي رسالة خاطئة بأن الولايات المتحدة لن تستخدم الأسلحة النووية عندما تتعرض مصالحها الحيوية أو مصالح حلفائها المماثلة للخطر".

وجاء ذلك ردا على سؤال ما إذا كان سيوصي باعتماد مثل هذا المبدأ في العقيدة النووية الأمريكية.

يشار إلى أن اللجنة تنظر في ترشيح أندرسون لمنصب نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية.