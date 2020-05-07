الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، مساء اليوم الخميس، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، رسميا، بتشكيل الحكومة في بلاده.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الخميس، أن ريفلين كلف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، بعد موافقة 72 عضوا من الكنيست، البالغين 120 عضوا.

הנשיא ריבלין הטיל על רה"מ נתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה — ערוץ 20 (@arutz20) May 7, 2020

وأفادت القناة بأنه يحق لنتنياهو 14 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بموجب القانون الإسرائيلي، وبأن نتنياهو بدأ فعليا إجراء مشاورات مكثفة مع شريكه حزب "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال بيني غانتس.

سبق أن رشح الكنيست الإسرائيلي رسميا، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

לאחר שהוגשו 72 חתימות: ריבלין הטיל על נתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה • @akivanovick עם כל הפרטים >> https://t.co/dMtpzPFDzN pic.twitter.com/tTJFoYfaeF — חדשות 13 (@newsisrael13) May 7, 2020

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، بأن 72 عضوا من أعضاء الكنيست وافقوا على ترشيح نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن تلك الموافقات جاءت رغم مواجهة نتنياهو نفسه تهما بالفساد والمحسوبية وتلقى رشى، ومع ذلك، فإنه قد اقترب من الفوز بفترة خامسة في الحكم، التي بدأت في العام 2009، ومستمرة حتى الآن. وإضافة إلى فترة الحكم الأولى له من 1996- 1999.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن موافقة 72 من أعضاء الكنيست، جاء بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي نفسه، أمس الأربعاء، على تشريع يقر تفاصيل اتفاق تقاسم السلطة بين حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" بقيادة الجنرال بيني غانتس.