مرشح ترامب لقيادتها: سلاح البحرية الأمريكية يعاني من فشل في القيادة

قال مرشح الرئيس دونالد ترامب لقيادة سلاح البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن السلاح يمر بأوقات عصيبة لعوامل عدة، لكن على رأسها فشل القيادة.

وأضاف كينيث بريثويت، الذي يشغل حاليا منصب سفير الولايات المتحدة لدى النرويج، للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن "التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات تيودور روزفلت إنما هو مثال آخر على "فشل في القيادة" في البحرية في السنوات القليلة الماضية".

وأورد عدة وقائع في السنوات القليلة الماضية، منها المتعلقة بحاملة الطائرات روزفلت.

وتابع: "جميعها (العوامل) يشير إلى انهيار في ثقة الذين يقودون السلاح". بحسب "رويترز".

يذكر أن البحرية الأمريكية قد أعلنت، في أبريل/نيسان الماضي، عن إصابة 672 فردا من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "تيودور روزفلت"، بفيروس "كورونا" المستجد.

وكشفت البحرية الأمريكية، عن إجلاء 4 آلاف بحار من حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، عقب تحذير قبطانها من أن تفشي الوباء على متنها يهدد حياة الطاقم.

وتمت إقالة القبطان بريت كروزير من منصبه، بعد توجيهه رسالة للقيادة في وسائل الإعلام، مطالبا فيها باتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الموقف.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قبول استقالة وزير البحرية الأمريكية توماس مودلي بعد سوء إدارته لأزمة "كورونا" على حاملة الطائرات تيودور روزفلت.