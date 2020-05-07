هل يتسبب "كورونا" في أزمة دبلوماسية بين الصين وإسرائيل؟

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الصين طلبت من إسرائيل عزل الدبلوماسيين الإسرائيليين وعائلاتهم الذين يريدون العودة إلى بكين لممارسة مهامهم، في منشأة عسكرية، تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت الصحيفة بأن الصين تجبر أي شخص يدخل أراضيها على العزل الانفرادي تحت مراقبتها في منشأة عسكرية، لمدة 14 يوما، بما في ذلك جميع الدبلوماسيين وعائلاتهم.

סין דורשת מדיפלומטים ישראלים בידוד במתקן צבאי https://t.co/JEkPxLR1vp — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) May 7, 2020

وأوضحت الصحيفة أن عشرات الدبلوماسيين الإسرائيليين وعائلاتهم، من بينهم السفير والقنصل العام، يريدون العودة إلى مهامهم في الصين، إلا أن الأخيرة تصر على عزلهم في منشأة عسكرية، ولكن إسرائيل تتفاوض مع السلطات الصينية لمحاولة إيجاد حلول وسط، من بينها تواجد الدبلوماسيين في عزل منزلي، وليس في منشأة عسكرية.

ونوهت الصحيفة إلى أنه حينما عاد السفير الإسرائيلي في الصين إلى عمله في بكين، المرة السابقة، وجد على متن الطائرة المسافرة معه حوالي 30 مريضا بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.8 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 265 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.