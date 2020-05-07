الشيوخ الأمريكي يفشل في تخطي فيتو ترامب بشأن تقييد سلطاته العسكرية ضد إيران

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، في التغلب على حق النقض (الفيتو) للرئيس دونالد ترامب، بشأن قرار يحد من سلطة الرئيس على القيام بعمليات عسكرية ضد إيران، حسبما أظهرت نتائج التصويت.

واشنطن - سبوتنيك. وكان من المفترض أن يصوت 67 عضوًا على الأقل للتغلب على حق النقض، ولكن تم تسجيل 49 صوتا فقط، منها 44 ضده.

وأعلن ترامب في وقت سابق، أن قرار الكونغرس استند إلى "سوء فهم للحقائق والقانون". كما أصر على أن القضاء على الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، من قبل القوات الأمريكية في بغداد في يناير/كانون الثاني، والذي وضع الولايات المتحدة على حافة اشتباك عسكري مع إيران، يتماشى مع القانون الأمريكي.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي في الـ13 من شباط/فبراير، على قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران، حيث صوت لصالح القرار 55 عضواً بمجلس الشيوخ، فيما عارضه 45.

ويلزم القرار الذي قدمه الديمقراطي تيم كين الرئيس ترامب بـ"وقف جميع الأعمال العدائية ضد إيران" خلال 30 يوما.

وبموجب القرار لن يكون بوسع الرئيس إطلاق أي عمل عسكري دون إعلان الكونغرس حالة الحرب أو تبنيه تشريعا خاصا يتيح العمل العسكري، إلا أن فشل مجلس الشيوخ اليوم بالتصدي لفيتو ترامب حال دون سريان القرار.