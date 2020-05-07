حارس ترامب الشخصي مصاب بفيروس كورونا... ماذا عن الرئيس؟

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر من داخل البيت الأبيض أن أحد أفراد البحرية الأمريكية الذي يعمل كواحد من الحرس الشخصي لترامب أثبتت التحليلات إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هناك مخاوف من احتمالية تعرض الرئيس الأمريكي للإصابة بعدوى كورونا.

وقال المصدر لشبكة "سي إن إن" إن الحارس هو أحد أعضاء وحدة النخبة العسكرية المخصصة للبيت الأبيض، الذين يعملون بالقرب من الرئيس الأمريكي والعائلة الأولى.

وتابع المصدر "ترامب بدا عليه الإنزعاج الشديد، عندما تم إبلاغه يوم الأربعاء بإصابته حارسه، وخضع للاختبار مرة أخرى من قبل طبيب البيت الأبيض".

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هوجان جيدلي، في بيان "لقد أبلغتنا الوحدة الطبية بالبيت الأبيض مؤخرًا بأن أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل في حرم البيت الأبيض، أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا، كما ثبت أن نتائج الاختبار سلبية على الرئيس ونائب الرئيس، ولا يزالان بصحة جيدة".

ويساعد الحرس الرئاسي الرئيس والأسرة الأولى في مجموعة متنوعة من المهام الشخصية، فهم مسؤولون عن طعام الرئيس ومشروباته ليس فقط في الجناح الغربي، ولكن أيضًا يسافرون معه عندما يكون على الطريق أو خارج البلاد، واعتمد الرؤساء السابقون عليهم ليس فقط في هذه الأمور، ولكن أيضًا كمقربين. يتمتع الخادم برؤية داخلية لحياة الرئيس الشخصية مثل البعض الآخر.

وقال مصدر في البيت الأبيض إن "الحارس وهو رجل لم يتم تحديد هويته، ظهرت عليه أعراض كورونا صباح الأربعاء، وقال إن الأخبار التي تفيد بأن شخصًا مقربًا من ترامب أثبتت إصابته بالفيروس التاجي كان بمثابة صدمة في الجناح الغربي".

وقال شخصان مقربان لشبكة "سي إن إن" إن ترامب ونائب الرئيس مايك بنس وكبار الموظفين الذين يتفاعلون معهم بانتظام لا يزالون يخضعون للاختبار أسبوعيًا بحثًا عن أي إصابات بفيروس كورونا.

ولفتت الشبكة الأمريكية أن البيت الأبيض لم يفرض إرشادات صارمة للتباعد الاجتماعي للعاملين، حتى أن قلة من العاملين داخل المبنى يرتدون الكمامات في النهار بما في ذلك الخدم والحرس.