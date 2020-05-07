طهران: أمريكا ليست في موقع التصريح بشأن الاتفاق النووي

بالتزامن مع ذكرى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، قالت الخارجية الإيرانية إن أمريكا ليست في موقع التصريح بشأن الاتفاق النووي.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، بمناسبة مرور عامين على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، أوضحت من خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية تكره هذا الاتفاق، ولكنها ليست بالموقع الذي يؤهلها لطرح القضايا الخاصة بالاتفاق النووي.

Two years ago today, the American regime, in a vain attempt, withdrew unlawfully from a multilateral agreement 'Joint Comprehensive Plan of Action' ( #JCPOA ), endorsed by the UN Security Council Resolution 2231.#Never_Trust_IrresponsibleUS pic.twitter.com/7NOAtjgXKn — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) May 7, 2020

وأفادت الخارجية الإيرانية بأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/آيار 2018 ، لأنها تكره هذا الاتفاق وتنتهك بنوده، فضلا عن أنها تعاقب كل من يلتزم به، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ليست في موقع التصريح بشأن قضايا الاتفاق النووي.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الامريكية قد أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني (مجموعة 5+1) في الثامن من مايز/آيار 2018، حينما رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن هذا الاتفاق هو "الأسوأ من نوعه".