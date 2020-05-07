زلزال قوي يضرب إيران

تعرضت العاصمة الإيرانية، طهران، مساء اليوم الخميس، إلى هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "هذه الهزة الأرضية وقعت بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لإيران (الثامنة و 18 دقيقة مساء الخميس بتوقيت غرينتش)".

ووقعت الهزة الأرضية في عمق 7 كم من سطح الأرض، وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05، على بعد 6 كم من مدينة دماوند و58 كم من العاصمة طهران.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم تصل، حتى الآن، أي تقارير بوقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضية.

وفي سياق متصل، تعرضت إيران، صباح أمس الأربعاء، إلى هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر. فقد أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأن الهزة الأرضية وقعت غربي البلاد، بالقرب من مدينة فيروز آباد.