الهند... قطار يدهس عمالا مهاجرين ويقتل 14 على الأقل

قالت وزارة السكك الحديدية في الهند ووسائل إعلام إن قطارا دهس عمالا مهاجرين كانوا نائمين على القضبان، اليوم الجمعة، فقتل 14 على الأقل من العمال الذين كانوا في طريقهم على ما يبدو إلى قراهم.

ويعود عشرات آلاف العمال من المدن الكبرى في الهند إلى مواطنهم بعدما فقدوا وظائفهم بسبب العزل العام المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا منذ أواخر مارس/ آذار.

وقالت وزارة السكك الحديدية إن سائق قطار الشحن حاول إيقافه عندما شاهد العمال على القضبان بولاية مهاراشترا في غرب البلاد. وذكرت أنها أمرت بفتح تحقيق، وذلك بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

An accident took place near #Karmad in #Aurangabad when an empty rake of goods wagon ran over some people. RPF and local police are reaching spot to asses the situation. More details awaited: Chief public relations officerhttps://t.co/IgFGB2TQJx pic.twitter.com/K2AZx9qE7L — TOI Aurangabad (@TOIAurangabad) May 8, 2020

​وفي ظل العزل العام تم تعليق جميع وسائل النقل العام ولذلك كثيرا ما يضطر العمال المهاجرون العائدون إلى مواطنهم للسير مسافات طويلة.

ومددت الحكومة العزل العام حتى 17 من مايو/ أيار.