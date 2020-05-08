شرطة إسبانيا تحتجز مغربيا في برشلونة تشتبه في صلته بـ"داعش"

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مغربي في برشلونة يُشتبه في صلته بتنظيم "داعش" ويعتقد أنه كان يخطط لهجوم.

وقالت قوات الحرس المدني إنها احتجزت المشتبه به الذي وصفته بأنه أصبح شديد التطرف ، وذلك بعد تحقيق مشترك مع قوات الأمن في المغرب والولايات المتحدة.

وأضافت في بيان اليوم الجمعة "المشتبه به كان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي تفاصيله غير معلومة"؛ بحسب "رويترز".

وقالت الشرطة إن صلات المشتبه به بتنظيم "داعش" تعود إلى أربع سنوات على الأقل على الرغم من أنه لم يظهر أي علامات واضحة على تطرفه حتى وقت قريب.

وأضافت الشرطة أن اهتمام الرجل المغربي بالحركة الجهادية زاد بعد أن فرضت إسبانيا إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا في 14 مارس/ آذار.

وتابعت الشرطة أنه منذ ذلك الحين أظهر المشتبه به ولاءه لتنظيم "داعش" علنا وأعلن عن كراهيته للغرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قام بعدة جولات مريبة حول المدينة تعتقد الشرطة أنه كان يقوم خلالها برصد أهداف محتملة لمهاجمتها.

وقالت الشرطة إنه كان يستجيب، على الأرجح، لدعوات من جانب تنظيم "داعش" لأتباعه في الغرب لشن هجمات في البلاد التي يقيمون بها.

وفي أبريل/ نيسان ألقت قوات الأمن في بلدة ألميريا في جنوب إسبانيا القبض على مغني راب بريطاني سابق كان مطاردا بعد أن قاتل في صفوف التنظيم المتشدد في العراق وسوريا.