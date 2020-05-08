موسوي يطالب أمريكا بإنهاء "أحاديتها المزرية"

نشر موسوي تغريدة على موقع "تويتر"، بيانات عن انسحاب أمريكا من العديد من المعاهدات الدولية، مضيفا أن الإتفاق النووي ليس الإنجاز الأول أو الأخير لنهج التعددية الذي انسحب منه ترامب.

#JCPOA is neither the first nor the last of the multilateral achievements Trump withdrew from. The US regime has sought to secure its short-term interests at the cost of nations' long-term prosperity. The regime must END its abject unilateralism.#Never_Trust_IrresponsibleUS pic.twitter.com/hHi3HnSHAg — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) May 8, 2020

​وأضاف موسوي أن "الإدارة الأمريكية تسعى وراء ضمان مصالحها قصيرة المدى على حساب رخاء ورفاهية الدول الأخرى على مدى طويل".