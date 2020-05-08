الجيش الإيراني يعلن استعداده لتقديم أي مساعدة خاصة بزلزال طهران

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، استعداده الكامل لتقديم أي مساعدة ممكنة، خاصة بالزلزال الذي ضرب طهران وعدة مناطق أخرى أمس.

ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن القائد العام للجيش، اللواء عبد الرحيم موسوي، أعلن استعداد الجيش الكامل لتقديم أي مساعدة ممكنة للجنة الأزمة إن اقتضت الحاجة إثر الزلزال الذي ضرب محافظة طهران ومحافظات مجاورة أخرى.

وأوعز اللواء موسوي إلى قادة الجيش، باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتقييم الوحدات والمستشفيات والإطفائيات وسائر المراكز والإمكانيات ذات الصلة لتكون على استعداد لتقديم الدعم للجنة الأزمة جراء زلزال طهران.

وكان المتحدث باسم الجيش، العميد شاهين تقي خاني، قد أكد جاهزية وحدات الجيش في طهران والمحافظات المجاورة لتقديم أي مساعدة ممكنة إن اقتضت الحاجة وخدمة الشعب كما هو الحال دوما.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.

ووقع الزلزال في عمق 7 كم من سطح الأرض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كم من مدينة دماوند و13 كم من مدينة رودهن و16 كم من مدينة بومهن و58 كم من العاصمة طهران و96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.