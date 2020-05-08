أستراليا ترفع قيود الحجر الصحي في ثلاث خطوات

أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، عن خطة مؤلفة من ثلاث خطوات لرفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وإعادة فتح اقتصاد البلاد بحلول شهر يوليو/ تموز.

صرح رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين، "اليوم، نحن نضع أستراليا في وضع يمكنها من خلاله المضي قدما"، بحسب ما نقله "هافينغتون بوست".

وأضاف موريسون، "هدفنا هو التحرك من خلال كل هذه الخطوات للوصول إلى الاقتصاد الآمن من "كوفيد-19" في يوليو/ تموز من هذا العام. وضمن هذه الخطة، نحن نسير قبل أن نركض".

وستسمح أستراليا في المرحلة الأولى بفتح المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والمكتبات وحمامات السباحة والملاعب.

أما في المرحلة الثانية فستسمح بالتجمعات التي تضم عشرين شخصًا، كما سيتم السماح ببعض السفر بين الولايات، وفي المرحلة الثالثة سيسمح بالتجمعات المؤلفة من مئة شخص.

ولم يتم تحديد تواريخ لكل خطوة، فالأمر متروك لكل ولاية ومنطقة لتحديد كيفية تنفيذ الخطوات، وأشار موريسون، إن الخطة ستجري مراجعتها كل ثلاثة أسابيع.

يذكر أن أستراليا أعلنت عن أكثر من 6900 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 97 حالة وفاة.