بعد توقف دام 3 شهور بسبب كورونا... إقامة أول صلاة جمعة في إيران

أعلن رئيس مجلس أئمة الجمعة في محافظة أصفهان بوسط إيران، حجة الإسلام محمد رضا صالحي، اليوم، إقامة صلاة الجمعة في المدن الخالية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة أنباء فارس، قال صالحي إنه "سيتم الإعلان تدريجيا عن المدن البيضاء (الخالية من الفيروس) من أجل إقامة صلاة الجمعة في مدن المحافظة".

وأضاف، على هامش إقامة أول صلاة جمعة في مدينة بوئين مياندشت بعد انقطاع دام أكثر من 80 يوما، أنه "استنادا إلى تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، في الأسابيع المقبلة، سنقيم صلاة الجمعة في مدن المحافظة، والتي ستعلن أنها بيضاء وخالية من فيروس كورونا".

وأوضح أنه "تم الإعلان عن 4 مدن في محافظة أصفهان كمدن بيضاء ونظيفة من فيروس كورونا".

وأكد أنه "يمكن إقامة صلاة الجماعة طالما تم الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية في مساجد هذه المدن".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق، رفع بعض الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ومنها فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة والجماعة.

ولكنه أشار إلى أن هذا القرار سيطبق في المناطق البيضاء، أو قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا في إيران.