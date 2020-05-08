طوله 2 ونصف كيلومتر... إثيوبيا تقرر بناء سد جديد

وقعت إثيوبيا اتفاقية لتنفيذ سد جديد وأعمال أخرى بتكلفة 2.5 مليار بر إثيوبي (ما يعادل نحو 76 مليون دولار).

ونقلت صحيفة فيتو المصرية عن وكالة الأنباء الإثيوبية أنه تم توقيع اتفاقية تنفذ بموجبها المؤسسة الإثيوبية لأعمال البناء مشروع "سد كازا".

ووافقت لجنة تطوير الري الإثيوبية، على تقديم منحة نقدية، تقدر بأكثر من 4.7 مليار بر، لشركة أعمال البناء الإثيوبية وشركة سور للإنشاءات وشركة عفار لأعمال بناء المياه.

وأوضحت الوكالة الإثيبوية أن شركة سور للإنشاءات ستقوم بتنفيذ مشروع تطوير الري في كازا بتكلفة 1.8 مليار بر، فيما وافقت شركة عفار لأعمال إنشاءات المياه على تنفيذ مشروع الري "تنداهو" وصيانة السدود للوقاية من الفيضانات بمبلغ 433.1 مليون بر.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من سد كازا وتطوير الري في غضون أربع سنوات، بينما من المتوقع أن يستغرق مشروع تنداهو مدة تصل إلى عام واحد.

يذكر أن ارتفاع السد الجديد 57 مترا، وطوله 2.54 كيلومتر، ولديه قدرة على تطوير 10 آلاف هكتار من الأرض وإفادة أكثر من 20 ألف مزارع.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري قد وجه خطابا، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت الخارجية المصرية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن الخطاب اشتمل على تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات وما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومتسقة مع قواعد القانون الدولي".

وشددت الحكومة المصرية على أن الخطاب طالب بـ "أهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة".