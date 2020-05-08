بعد زلزال "الفجر"… روحاني يعلن حالة التأهب في طهران

على خلفية الزلزال الذي ضرب العاصمة الإيرانية، طهران، فجر اليوم، الجمعة، أوعز الرئيس حسن روحاني بتأهب جميع الجهات الإغاثية في بلاده.

وأكدت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الجمعة، أن روحاني أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من وزير الداخلية، ومحافظ طهران، ورئيس الهلال الأحمر الإيراني، أصدر فيها التعليمات اللازمة لوضع جميع الجهات الإغاثية في حالة تأهب وجاهزية قصوى، على خلفية وقوع الزلزال في طهران.

وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية الإيرانية بأن الاتصالات الهاتفية للرئيس روحاني جاءت، اليوم الجمعة، بعد وقوع الزلزال مباشرة، حيث ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، ضواحي مدينة دماوند، التابعة لمحافظة طهران.

وكان مركز رصد الزلازل الإيراني، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، قد أكد أن هذا الزلزال وقع بعد منتصف الليل في الساعة الـ12 و48 دقيقة و21 ثانية، فجر اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي (الثامنة و 18 دقيقة و 12 ثانية، مساء الخميس، بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 7 كم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.