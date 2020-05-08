وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنيسل ضمن مؤلفي أعمدة موقع "آر تي"

أعلنت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، اليوم الجمعة، بأن وزيرة خارجية النمسا السابقة، كارين كنيسل، ستصبح كاتبة لعمود على موقع "آر تي".

وكتبت سيمونيان في قناتها على موقع "تلغرام": هي نفسها، وزيرة خارجية النمسا السابقة، كارين كنيسل، التي رقص معها بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير) في حفل زفافها، الآن، ستكتب لنا أعمدة من تأليفها".

وأشارت إلى أن أول عمود لكنيسل هو حول الدول التي ستعيش بشكل أفضل بعد الفيروس عما كانت عليه قبله، وأي السيارات ستنتشر بعد انتهاء الجائحة.

ويذكر أن الرئيس الروسي، حضر حفل زفاف كنيسل، عام 2018. وبحسب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أمضى بوتين ساعة فقط في الاحتفال. خلال هذا الوقت، تمكن من حضور حفل الزفاف، ورفع نخب العروسين باللغة الألمانية ورقص مع العروس.