ترامب والملك سلمان يؤكدان أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أجريا مكالمة هاتفية وأكدا من جديد أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.