إيران ترسل 40 ألف جهاز اختبار لـ"كوفيد-19" إلى ألمانيا وتركيا

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران أرسلت 40 ألف جهاز اختبار لفيروس كورونا المستجد إلى ألمانيا وتركيا وعدة دول أخرى.

موسكو - سبوتنيك. وغرد ظريف عبر "تويتر"، قائلاً: "أرسلنا... 40 ألف نظام اختبار إيراني متقدم إلى ألمانيا وتركيا وبلدان أخرى".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد صرح في وقت سابق، أنه وكجزء من مكافحة فيروس كورونا المستجد، أرسلت إيران إمدادات طبية إلى ألمانيا ولبنان وأفغانستان.

وكان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، قد أعلن، في وقت سابق، أن معدات تشخيص فيروس كورونا (كيت) المصنوعة في إيران ستصدر خلال الأسابيع المقبلة إلى ألمانيا وتركيا بشكل رسمي.