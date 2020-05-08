بعد أزمة انهيارات... أسعار النفط تبدأ موجات الصعود

بدأت أسعار النفط باستعادة توازنها محققة ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بارتفاع قدره 5 في المئة بعد تقليص بعض المنتجين الأمريكيين إنتاجهم وتخفيض عدد منصات الحفر.

وبحسب "رويترز"، فقد جرت تسوية أسعار النفط على ارتفاع خمسة في المئة في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بعد تخفيضات نفطية أمريكية في الإنتاج.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مضي مزيد من الولايات الأمريكية والعديد من دول العالم في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الرامية إلى الحد من جائحة فيروس كورونا.

وأفادت الوكالة أن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة انخفض بواقع 34 إلى أقل مستوى على الإطلاق عند 374 هذا الأسبوع، وذلك بناء على بيانات تعود إلى ثمانين عاما مضت، إذ قلص قطاع الطاقة الإنتاج والإنفاق للتعامل مع الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الطلب على الوقود.

وقلصت شركات النفط في أمريكا الشمالية الإنتاج بأسرع مما توقع المحللون، وهي في طريقها لخفض 1.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج بحلول نهاية يونيو/ حزيران.

وكان وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف أعلن، منذ يومين، أن وزارة المال الروسية تتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر النفط العالمي في عام 2020 نحو 30 دولارا للبرميل، وفي عام 2021 سيكون الرقم أعلى قليلا.

وقال سيلوانوف في مقابلة مع صجيفة "فيدوموستي": "بما يخص التوقعات، نتوقع هذا العام نحو 30 دولارا للبرميل (في المتوسط ​​للعام، مع الأخذ في الاعتبار الأسعار المرتفعة إلى حد ما في الربع الأول)، في العام المقبل - أكثر بقليل".