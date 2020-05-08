الخارجية الروسية: موسكو وهافانا تهدفان إلى تطوير الشراكة الروسية الكوبية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزيري الخارجية، الروسي والكوبي، سيرغي لافروف وبرونو رودريغيز باريلا، تبادلا رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الـ60 لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلنا عن استعدادهما لتطوير الشراكة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية:

"أعرب سيرغي لافروف عن ثقته في أن الشراكة الاستراتيجية الروسية - الكوبية ستستمر في التطور بشكل مكثف لصالح شعبي بلدينا، مؤكداً على التزامن الكامل للنهج المتعلقة بقضايا جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك والحاجة إلى مواجهة التهديد العالمي المتمثل يرفع جميع العقوبات الأحادية المخالفة للقانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن رودريغيز أكد عزم كوبا على مواصلة تعميق التعاون المثمر مع روسيا، على أساس "تقاليد الصداقة والتضامن والاحترام المتبادل".

وختمت الخارجية الروسية، بأن: "وزير الخارجية الكوبي عبر عن امتنانه للدعم المستمر والمتواصل من روسيا فيما يتعلق برفع الحصار الأمريكي الفوري المفروض على كوبا".