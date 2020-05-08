تسجيل
22:13 GMT08 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خلال إلقاء خطابها في ذكرى النصر الـ75، 8 مايو/ أيار 2020، بريطانيا، قلعة وندسور

    "لا تيأسوا"... الملكة إليزابيث تستدعي روح زمن الحرب في خطابها بمناسبة ذكرى النصر الـ75

    © REUTERS / Buckingham Palace
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104538/48/1045384847_8:-1:1920:1076_1200x675_80_0_0_37d9a8fe56aa2e2121e08b59adf9805d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202005081045384887-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%8A%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8075/

    ألقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خطابا حماسيا للشعب البريطاني، اليوم الجمعة، تزامنا مع الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي "استدعت فيه روح زمن الحرب من أجل عدم اليأس" في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

    وقالت للبريطانيين: "في بداية الحرب بدت التوقعات قاتمة والنهاية بعيدة والنتيجة غير مؤكدة، لكن ظللنا نؤمن أن قضيتنا صحيحة، وهذا الاعتقاد هو ما جعلنا نتخطى تلك الفترة كما أدرك والدي"، بحسب وكالة "فرانس برس".

    وتابعت: "لا تستلموا ولا تيأسوا أبدا".

    وأذيع خطاب الملكة إليزابيت الثانية نفس التوقيت الذي ألفى فيه والدها الملك جورج السادس خطابه الشهير عبر أثير الإذاعة في سنة 1945.

    وتذكرت الملكة إليزابيث في خطابها لليوم ملايين الأشخاص الذين ماتوا في الحرب، وذلك "لكي نتمكن من العيش كأشخاص أحرار في عالم من الأمم الحرة"، بحسب قولها.

    وأضافت أن "أكبر تكريم لتضحياتهم هو أن البلدان التي كانت في الماضي أعداء أصبحوا أصدقاء لنا الآن، ويعملون معنا جنبا إلى جنب من أجل تحقيق السلام والصحة والازدهار لنا جميعا".

    وصورت ملكة بريطانيا خطابها في قلعة وندسور، حيث تقيم مع زوجها الأمير فيليب منذ بدء تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

    وقررت الحكومة البريطانية إلغاء خطط إقامة الاحتفالات في الشوارع والاستعراضات العسكرية لذكرى يوم النصر الـ75، بعد أن أمرت بإغلاق البلاد في أواخر مارس/ آذار لإبطاء انتشار مرض (كوفيد-19).

    لكن في المقابل، حثت الحكومة البريطانيين على إقامة حفلات الشاي بداخل منازلهم في ذلك اليوم، وكذلك الانضمام إلى أداء جماعي للأغنية الكلاسيكية "We'll Meet Agian" (سنلتقي قريبا) على عتبات منازلهم بعد إلقاء الملكة لخطابها اليوم.

    وقالت الملكة إليزابيث في خطابها: "شوارعنا ليست فارغة، فهي مليئة بالحب والرعاية التي نوليها لبعضنا البعض، وعندما أنظر إلى بلدنا اليوم وأرى ما نحن على استعداد للقيام به لحماية ودعم بعضنا البعض، أرى بكل فخر أننا ما زلنا أمة يعترف بها هؤلاء الجنود الشجعان والبحارة والطيارون ويعجبون بها، أبعث يتمنياتي الحارة لكم جميعا".

    انظر أيضا:

    الأمير وليام قلق على صحة جدته الملكة إليزابيث وسط انتشار كورونا
    الملكة إليزابيث: كورونا لن يغلب البريطانيين... فيديو
    تعود للعام 1926… فيديو وصور نادرة للملكة إليزابيث الثانية
    جونسون يتحدث هاتفيا مع الملكة إليزابيث بدلا من الاجتماع الأسبوعي
    لماذا ارتدت الملكة إليزابيث فستانا أخضر اللون في خطابها للشعب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941- 1945) - القوات السوفيتية في برلين. ربيع عام 1945.
    معركة برلين الأخيرة واستسلامها غير المشروط
    ترامب يحصل على صلاحية بشن ضربة عسكرية ضد إيران
    صلاحية تامة لترامب في استخدام سلطته العسكرية ضد إيران
    إنفوجرافيك
    تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك