بالفيديو.. ممثلة أمريكية تروي قصة للأطفال باللغة الروسية

وتظهر جوفوفيتش في الفيديو تروي فيه قصة روسية للأطفال للكاتب كورني تشوكوفسكي، وكتبت تحت الفيديو: "اخترت واحدة من حكايات طفولتي المفضلة".
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Hey everyone! So @skazkinadomu asked me to read a story for kids stuck in quarantine and I decided on one of my favorites from my own childhood called «муха цокотуха» in Russian! It’s about a fly who has a birthday party, but then gets kidnapped by a spider, then rescued by a mosquito (who she ends up marrying)😂I’m going to record a few of my favorites in Russian and then I’ll try and do a few fairy tales in English for the older kids as well! Enjoy! Xo m😘 * Всем привет! Поэтому @skazkinadomu попросил меня прочитать рассказ для детей, застрявших в карантине, и я выбрал одну из моих любимых песен из моего детства под названием «муха цокотуха» на русском языке! Я собираюсь записать несколько моих любимых песен на русском языке, а затем попробую написать несколько сказок на английском языке и для детей постарше! Наслаждайтесь! Xo m😘
ووعدت ميلا جوفوفيتش بقراءة بعض القصص الأخرى للأطفال الأكبر سنًا باللغة الإنجليزية.
يذكر أن "الفلاش موب" تم إطلاقه من قبل الموسيقي والمخرج الروسي فاسيلي زوركي في آذار / مارس الماضي حيث يقرأ الممثلون والمغنون حكايات للأطفال كل مساء خلال فترة الحجر المنزلي.
الجدير بالذكر أن ميلا جوفوفيتش هي ممثلة أمريكية – أوكرانية من أم أوكرانية وأب صربي ولدت في كييف وعندما بلغت 6 سنوات انتقلت هي وعائلتها للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.
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