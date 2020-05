بالفيديو.. ممثلة أمريكية تروي قصة للأطفال باللغة الروسية

View this post on Instagram

Hey everyone! So @skazkinadomu asked me to read a story for kids stuck in quarantine and I decided on one of my favorites from my own childhood called «муха цокотуха» in Russian! It’s about a fly who has a birthday party, but then gets kidnapped by a spider, then rescued by a mosquito (who she ends up marrying)😂I’m going to record a few of my favorites in Russian and then I’ll try and do a few fairy tales in English for the older kids as well! Enjoy! Xo m😘 * Всем привет! Поэтому @skazkinadomu попросил меня прочитать рассказ для детей, застрявших в карантине, и я выбрал одну из моих любимых песен из моего детства под названием «муха цокотуха» на русском языке! Я собираюсь записать несколько моих любимых песен на русском языке, а затем попробую написать несколько сказок на английском языке и для детей постарше! Наслаждайтесь! Xo m😘