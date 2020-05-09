بماذا رد الرئيس الصيني على رسالة زعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم السبت، استعداده لمساعدة كوريا الشمالية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رسالة كيم جونغ أون، التي أشاد فيها بنجاح الصين في مكافحة الجائحة.

وذكر التلفزيون الصيني، نقلا عن رسالة من الرئيس إلى الزعيم الكوري الشمالي، أن الصين مستعدة لتقديم الدعم لكوريا الشمالية في نطاق قدرتها على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل التلفزيون عن شي قوله إنه قلق للغاية على الوضع في كوريا الشمالية وصحة شعبها وإنه مسرور من أن جهودها لاحتواء المرض حققت نتائج إيجابية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد بعث برسالة شفهية إلى الرئيس الصيني، مشيدا بنجاح بكين في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن كيم في الرسالة "هنأه، مُقدراً عاليا أنه ينتهز فرصة الانتصار في الحرب ضد الوباء غير المسبوق".

وأضافت الوكالة أن "كيم أعرب عن أمنياته للرئيس الصيني بالصحة الجيدة، وقناعته بأن الحزب والشعب في الصين سيعززان النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن ويوسعانها بثبات، وبالتالي يظفران بالنصر النهائي بتوجيه حكيم من شي جين بينغ".