كانت على اتصال بنائب الرئيس... إصابة جديدة بكورونا في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كاتي ميللر، المتحدثة باسم نائبه مايك بنس، ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال ترامب: "كاتي شابة رائعة، لقد اختبرت جيدًا لفترة طويلة من الزمن، ثم فجأة أصبحت (فحوصها) إيجابية اليوم".

وأشار الرئيس الأمريكي، بحسب شبكة "سي إن إن "، إلى أن ميللر لم تكن على اتصال به، لكنه لفت إلى أنها على اتصال بنائبه مايك بنس.

وجاءت نتيجة فحص السكرتيرة الصحفية لبنس، كاتي ميلر، بعد يوم واحد من تأكيد إصابة العامل الشخصي لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد بدأ طاقم البيت الأبيض اختبارات يومية لبنس وترامب، وقال إنه يتخذ "كل الاحتياطات اللازمة لحماية الرئيس".

وأُخذ ستة أعضاء من فريق السيد بنس فجأة من طائرته، القوى الجوية 2 ، ممن تعاملوا مع ميلر، التي هي أيضاً زوجة مساعد ترامب ستيفين ميلر، بعد أن تم احتجاز الطائرة على المدرج خارج العاصمة واشنطن لأكثر من ساعة يوم أمس، بينما كان يستعد بنس للسفر إلى ولاية آيوا لمقابلة الزعماء الدينيين هناك، وذلك بحسب موقع "بي بي سي".