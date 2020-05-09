الخطوط الجوية التشيكية تعلن موعد استئناف رحلاتها الدولية

أعلنت الخطوط الجوية التشيكية، اليوم السبت، أنها ستستأنف عملياتها بشكل جزئي في 18 من مايو/ أيار الحالي، بعد توقف دام ستة أسابيع بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الشركة أكدت أنها ستستأنف في البداية الرحلات المتجهة إلى أمستردام وفرانكفورت وباريس وستوكهولم، وتليها تلك المتجهة لكييف في 24 مايو/ أيار، متبوعة بالرحلات المتجهة لأوديسا وبوخارست في 25 من نفس الشهر.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتحتم على المسافرين وضع الكمامات طوال مدة الرحلة مع الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر كما ستخضع الطائرة للتطهير قبل وبعد كل رحلة.

هذا وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، في وقت سابق إنه يوصي بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عندما يتم استئناف حركة الطيران.

وقال ديفيد باول المستشار الطبي لإياتا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء إن بينما من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد لكن التوصية هي الإلزام بارتداء الكمامات أو أغطية الوجه على متن الطائرات.

وتضررت شركات الطيران في أنحاء العالم بشدة من تبعات جائحة كوفيد-19 مع توقف حركة السفر الدولي تقريبا مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات والسعي للحصول على مساعدات مالية.