فنزويلا تتهم جنديين أمريكيين سابقين بالإرهاب ضمن قضية "الغزو"

اتهمت السلطات الفنزويلية جنديين أمريكيين سابقين بالإرهاب والتآمر لمشاركتهما المفترضة في "محاولة فاشلة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو"، الذي اتهم بدوره نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بالوقوف وراء العملية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الجنديين لوك دينمان (34 عاما) وآيرن بيري (41 عاما) بين 17 شخصا أوقفهم الجيش الفنزويلي الذي أعلن أنه أحبط محاولة "غزو" نفّذها مرتزقة في وقت مبكر الأحد الماضي.

وأعلن النائب العام الفنزويلي، طارق وليام صعب، أنه تم توجيه تهم بـ"الإرهاب، التآمر، تجارة الأسلحة الحربية بشكل غير شرعي وتكوين جمعيات (إجرامية)"، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى ما بين 25 و30 عاما في السجن.

وأشار صعب إلى أن "فنزويلا أصدرت مذكرات توقيف دولية بحقّ المسعف في الجيش الأمريكي جوردان غودرو الذي يشتبه بأنه نظّم ودرّب مجموعة المرتزقة وسيتم تبليغ الشرطة الدولية (إنتربول) عنه".

من جهته، اتّهم مادورو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدبير عملية الغزو المفترضة بينما ذكر صعب الجمعة أن الفنزويليين المتورطين فيها سيحاكمون بتهمة "التآمر مع حكومة أجنبية".