طابور طويل أمام مركز لتقديم المساعدات الغذائية في جنيف... صور

شهدت مدينة جنيف السويسرية، اليوم السبت، طابورا طويلا أمام مركز خاص بتوزيع المساعدات الغذائية، في مشهد عكس الحالة المتردية للعمال الفقراء والمهاجرين غير الشرعيين، التي تسببت فيها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة "رويترز"فإن المئات من الأشخاص اصطفوا في طابور امتد لأكثر من كيلومتر، منذ الساعة الخامسة صباحا، خارج حلبة تزلج كان متطوعون يقدمون منها نحو 1500 سلة بها مساعدات للأشخاص المنتظرين.

وقالت إنغريد بيرالا، من نيكاراغوا، وتقيم في جنيف: "مع نهاية الشهر تكون جيوبي خاوية، ويتعين علينا أن ندفع الفواتير والتأمين وكل شيء، وهذه المبادرة عظيمة لأن هناك طعاما يكفي لمدة أسبوع"، مضيفا: " أسبوع راحة... لا أعرف أمر الأسبوع المقبل".

توزيع المساعدات في سويسرا © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI

توزيع المساعدات في سويسرا © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI

توزيع المساعدات في سويسرا © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI

توزيع المساعدات في سويسرا © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI

توزيع المساعدات في سويسرا © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI

توزيع المساعدات في سويسرا © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI

توزيع المساعدات في سويسرا © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI

توزيع المساعدات في سويسرا © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI 1 / 8 © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI توزيع المساعدات في سويسرا

من جانبه، قال مهاجر غير شرعي، أفاد بأن اسمه فرناندو"أنا ممتن لتلقي هذه المساعدة وإذا تغير الوضع بالنسبة لي أتعهد بأن أفعل نفس الشيء الذي يفعلونه من أجلي"، مضيفا أنه "فقد وظيفته التي كانت في مطعم خلال الأزمة وليس لديه مال".

وقالت جمعية "كاريتاس" للأعمال الخيرية إن "سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8.6 مليون نسمة، كان بها 660 ألف فقير عام 2018، خاصة العائل الوحيد للأسرة ومن حصلوا على مستوى منخفض من التعليم ولا يجدون عملا بعد فقدان وظائفهم.