يشبه الـ"درونز" الأمريكية... الحرس الثوري الإيراني يكشف سلاحا جديدا بقدرات خارقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، اجتياز أحدث طائرة استطلاع مسيرة للقوات البرية الإيرانية "معراج" لمرحلة الاختبارات، وأنها مستعدة لدخول الخدمة.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "معراج" بصفتها أحدث طائرة مسيرة لحرس الثورة الإسلامية، تم إنتاجها وتصميمها في مركز أبحاث الطائرات المسيرة التابع لمؤسسة الاكتفاء الذاتي في القوات البرية لحرس الثورة، والمستوحاة من تصميم طائرات "آيروسوند" المسيرة الأمريكية وهي الآن جاهزة ليتم تسليمها إلى وحدة الطائرات المسيرة في القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية.

وأضافت الوكالة أنه "تم عرض هذه الطائرة المسيرة لأول مرة خلال استعراض 10 سبتمبر/ أيلول 2019 في طهران، ولم ترد أي أخبار عن تلك الطائرة منذ ذلك الحين"، مشيرة إلى أن العقيد أكبر كريملو، أعلن عن الاختبار الناجح لهذه الطائرة المسيرة وإزالة العيوب الطفيفة.

🎥 فیلم اختصاصی | معراج؛ جدیدترین #پهپاد شناسایی ایران



پهپاد معراج قادر است با سرعت ۱۴۰ کیلومتر تا ارتفاع ۱۲۰۰۰ پایی و تا برد ۱۰۰۰ کیلومتر پرواز کند



این پهپاد در زیر بدنه خود از دوربین آسانسوری جمع شونده بهره می برد تا هنگام فرود آسیبی نبیندhttps://t.co/sPnIQIfwNx pic.twitter.com/n4H2JWsoYJ — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) May 9, 2020

وقالت "تسنيم" إن "معراج" أحدث طائرة استطلاع مسيرة للقوات البرية للحرس الثوري، خرجت من الاختبارات بنجاح ومستعدة للقيام بمهام الاستطلاع، مؤكدة أنه "يمكن لهذه الطائرة المسيرة أن تطير بسرعة 140 كم في الساعة على ارتفاع 12000 قدم لمسافة 1000 كلم.

ويبلغ وزنها 35 كغم ويمكنها حمل حمولة بوزن 5 كغم، ويمكن أن تهبط على أي طريق أو سطح ليمكنها الطيران مجددا.