حكم فريد من نوعه... الإفراج عن متهم بكفالة دولار واحد

وافقت محكمة كندية على الإفراج بكفالة قدرها 1 دولار فقط، لسيدة متهمة بثلاثة عشر تهمة منها تهمة محاولة القتل غير العمد، وتسعة اتهامات بالحرق العمد للممتلكات.

وذكرت صحيفة "ديلي إيتيم" الأمريكية، أن القاضي تشارلز سايلور قرر الإفراج عن المتهمة ميستي دنبار، والتي سجنت منذ 14 أغسطس/ آب الماضي، بكفالة صورية، وذلك استنادا إلى القانون الجنائي الذي ينص على أنه "إذا لم يتم تقديم قضية إلى المحاكمة في غضون 365 يوما، فإن قرار المحكمة هو رفض التهم الموجهة للمتهم".

وقال القاضي سايلور أثناء نطقه للحكم إن "دنبار ليس لديها سجل إجرامي سابق، أو تاريخ من العنف أو أي سلوك بغيض آخر قد يعرض المجتمع للخطر".

وأقدمت دنبار البالغة من العمر 24 عاما، مع شريكها ميشيل رودز 22 عاما، في 13 أغسطس الماضي، على الاعتداء على شخص في قرية ماونت كارمل جنوب غرب مقاطعة أونتاريو الكندية، ثم أضرما النيران في منزله، مما تسبب في إلحاق ضرر كبير بالمنزل والمنازل المجاورة.

وألقت الشرطة القبض عليهما في اليوم التالي، ووجهت إليهما نفس التهم، ولم يتم الإفراج عن شريكها رودز.