بومبيو يشبه السلطات الإيرانية بالنازيين: "أكبر راع لمعاداة السامية" في العالم

شبه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في الذكرى الثانية لانسحاب بلاده من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي توصلت إليه طهران والسداسية الدولية عام 2015، السلطات الإيرانية بالنازيين، واصفا الجمهورية الإسلامية بـ"أكبر راع لمعاداة السامية" في العالم.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان له، نشرته وزارة الخارجية: "قبل 75 عاما وقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها معا ليخلصوا العالم من النازيين وإيديولوجيتهم المبنية على الكراهية. واليوم نواجه تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي من قبل نظام إجرامي آخر".

وتابع: "ندعو المجتمع الدولي من جديد للانضمام إلينا لوقف أكبر راع لمعاداة السامية".

Two years ago, @realDonaldTrump announced the bold decision to protect the world from #Iran’s violence and nuclear threats by withdrawing from the Iran Deal. Today, Americans are safer and the Middle East is more peaceful than if we had remained in the #JCPOA. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 9, 2020

واعتبر بومبيو أن الأمريكيين ومنطقة الشرق الأوسط بوضع أكثر أمانا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران قبل عامين.

وشدد على أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة لطهران، الذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل.