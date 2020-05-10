كيف سيكون السفر بالطائرات في عالم ما بعد كورونا؟

حذرت شركات طيران أمريكية وعالمية، من أن السفر على الطائرات لن يكون مثل السابق، حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح تقرير منشور عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن معظم شركات الطيران الأمريكية ستتبع سياسات جديدة لتوفير راحة وسلامة أكبر للمسافرين، وصدق كذلك الاتحاد الدولي للنقل الجوي على جملة سياسات ستتبع قبل السماح باستئناف الرحلات الجوية مرة أخرى.

وأوضح الاتحاد أن الأدلة العلمية تشير إلى أن خطر انتقال عدوى كورونا على متن الطائرة منخفض.

وقال الاتحاد في بيان: "ارتداء الكمامات من قبل الركاب والطاقم سيقلل من هذه المخاطر المنخفضة، وسيجنب الزيادات الكبيرة في تكلفة السفر الجوي التي ستجلبها إجراءات التباعد الاجتماعي على متن الطائرة".

كما كشف الاتحاد أنه "سيؤدي حظر مقاعد محدّدة إلى الحد من عدد التذاكر، التي يمكن لشركة طيران بيعها، مما يقلل من ربحها الضئيل بالفعل. وفي الوقت ذاته، فإن ارتداء الكمامات على نطاق واسع يعني أنه يمكن ملء جميع المقاعد".

كما نقلت "سي إن إن" تصريحات عن المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ألكسندر دي جونيال، قوله "في ظل هذه الظروف، لا توجد شركة طيران قادرة على النقل الجوي وربح المال على متن هذه الرحلات".

وألمح إلى أنه من المرجح تمرير هذه التكاليف للعملاء على شكل تذاكر طيران أكثر كلفة.

وتوقع دي جونيال أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران بنسب تتراوح بين 43% و54% حسب المنطقة.

وقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي، مجموعة من النصائح يجب اتباعها عقب السماح باستئناف السفر الجوي، والتي جاءت على النحو التالي:

- مطالبة جميع أفراد طاقم الطائرة والركاب بفحص درجات الحرارة قبل الصعود إلى الطائرة.

- الحد من الحركة داخل المقصورة أثناء الرحلة.

- إجراء التنظيف العميق بكثافة أكبر.

- خفض خدمة تقديم الطعام على متن الطائرة، من أجل تقليل الاختلاط بين الطاقم والركاب.

وكانت قد أعلنت العديد من شركات الطيران الأمريكية، من بينها شركات "جيت بلو"، و"دلتا" الجوية وخطوط "فرونتير" الجوية أنها ستطلب من الركاب ارتداء أقنعة على متن رحلاتها.

ومع ذلك، اتخذت خطوط "فرونتير" الجوية خطوة أخرى إلى الأمام بالإعلان عن أنها ستضمن للركاب بقاء المقعد الأوسط في صفهم فارغا في مقابل رسوم إضافية.