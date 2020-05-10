إيران تعلن استعدادها لتبادل السجناء مع أمريكا دون شروط مسبقة

أعلنت إيران، اليوم الأحد، استعدادها لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، دون شروط مسبقة.

نقل موقع "خبر أونلاين" الإيراني عن علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قوله إن "إيران مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن واشنطن لم ترد بعد على دعوة إيران لتبادل السجناء.

ونقل الموقع عن ربيعي قوله "نحن مستعدون لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين ونحن على استعداد لبحث هذه المسألة ولكن الأمريكيين لم يردوا بعد".

وتابع "نشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين الموجودين في السجون.. ونحمل أمريكا مسؤولية سلامة الإيرانيين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد".