جونسون يعلن الخطوات المقبلة في مكافحة وباء كورونا

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحدد، اليوم الأحد، نظام تحذير من خمس درجات من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز" من المقرر أن يلقي جونسون خطابا الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يعلن خلاله الخطوات المقبلة في معركة بريطانيا ضد الجائحة التي أدت لفرض إجراءات عزل عام أوقفت الأنشطة الاقتصادية بالكامل تقريبا وأبقت الملايين في منازلهم لما يقرب من سبعة أسابيع.

وقال جونسون لصحيفة "ذا صن" اليوم: "هذا هو الجزء الخطير.. تخطينا الذروة الآن لكن سيكون علينا أن نعمل بجد أكبر لتنفيذ كل خطوة بالشكل الصحيح".

وبحسب الوكالة يتراوح نظام التحذير من خمس درجات من الأخضر وهو المستوى الأول إلى الأحمر وهو المستوى الخامس لتحديد مدى الخطر من مرض كوفيد-19 في المناطق المختلفة للسماح للحكومة بزيادة القيود في الأماكن التي تقتضي ذلك.

وتجدر الأشارة إلى أن أنظمة التمييز اللوني تستخدم أيضا في دول أخرى في تخفيف إجراءات العزل من بينها فرنسا والهند.

وسجلت بريطانيا 31587 وفاة بكورونا وهو ما يشكل الآن ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحكومة ستغير شعار "ابقوا في المنزل" إلى "ابقوا حذرين" مع تشجيع من لا يمكنهم العمل من المنزل على العودة للمكاتب والمصانع ما دامت قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة متبعة.