مسؤول صيني يعترف بـ"ضعف" النظام الصحي في بلاده

اعترف مسؤول صيني بارز في مجال الصحة بضعف النظام الصحي في بلاده، مؤكدا أنه سيتم العمل على تحسين سبل الوقاية من الأمراض.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مديراللجنة الوطنية الصحية في الصين، لي بين، قوله إن "وباء كورونا اختبار كبير كشف نقاط ضعف نظام الرعاية الصحية العامة".

ويأتي الاعتراف النادر من بعد نقد متواصل لاستجابة الصين في بداية تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب موقع "بي بي سي".

وأكد المسؤول أن بلاده سوف تعمل على تحسين سبل الوقاية من الأمراض ونظام الرعاية الصحية العامة وآلية جمع البيانات.

وقال لي إن الوباء كان تحديا مهماً للإدارة في الصين وإنه كشف الحلقات الضعيفة في كيفية مواجهة وباء رئيسي ونظام الرعاية الصحية العامة.

وقد اتهمت الصين بالرد ببطء شديد على العلامات المبكرة للفيروس في ووهان، حيث بدأ انتشار المرض، وبعدم إنذار المجتمع الدولي سريعا بخصوص المرض.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، وهو أعلى عدد منذ 28 أبريل/ نيسان ويشمل أول حالة منذ ما يزيد عن شهر في مدينة ووهان التي ظهر فيها المرض أواخر العام الماضي.

وبينما صنفت الصين رسميا، يوم الخميس الماضي، كل مناطق البلاد باعتبارها قليلة المخاطر فيما يتعلق بانتشار المرض، تمثل الأرقام الجديدة وفقا لبيانات نشرت اليوم قفزة من حالة واحدة سُجلت في اليوم السابق.

وتسبب في زيادة الأرقام تسجيل 11 إصابة في مدينة شولان في إقليم جيلين شمال شرق البلاد.