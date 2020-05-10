رئيس كوريا الجنوبية يحذر من موجة ثانية لكوفيد-19

حذرت كوريا الجنوبية من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، مع عودة عدد حالات الإصابة الجديدة للتزايد لتصل إلى أعلى مستوى في شهر، في وقت شرعت السلطات في تخفيف بعض القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة.

وحذر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، من أن الأمر لم ينته بعد، قائلا إن تفاقم حالات الإصابة الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفا من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت. كما حذر من موجة ثانية في أواخر العام الحالي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، اليوم الأحد، في أعلى عدد من الإصابة اليومية منذ التاسع من أبريل/ نيسان.

وقال مون، في كلمة في التلفزيون بمناسبة ذكرى مرور ثلاث سنوات على توليه الرئاسة، "لا يجب أبدا أن نتخلى عن حذرنا فيما يتعلق بالوقاية من الجائحة... إننا في حرب طويلة. أطلب من الجميع الالتزام باحتياطات وقواعد السلامة إلى أن ينتهي هذا الوضع حتى بعد استئناف الحياة اليومية".