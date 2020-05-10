كورونا يغيب ملكة بريطانيا لأطول فترة خلال حكمها

فبحسب تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية فإن الفيروس قد يجبر الملكة البريطانية على الغياب لأطول فترة منذ استلامها للحكم منذ 68 عاما.

وأضافت الصحيفة أن الملكة البالغة من العمر 94 عاما، ستبقى في قلعة وندسور إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أن أوقف جدول ارتباطاتها في الخريف، كما لم يتحدد بعد مصير زيارة رسمية كانت منتظرة من جنوب أفريقيا، في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ومن المقرر أن يغلق قصر باكنغهام بلندن كذلك أبوابه أمام الجمهور هذا الصيف، للمرة الأولى منذ 27 عاما، بالإضافة لإلغاء بعض الفعاليات والاحتفالات التي كانت تقام فيه، كاحتفال Trooping the Color، وحفلات الحدائق الملكية، ومراسم فرسان الرباط.

يذكر أن آخر مرة شاركت بها الملكة كانت في مراسم الكومنولث في دير وستمنستر، في 9 مارس/آذار، وقد انعزلت في وندسور منذ 19 مارس/آذار مع دوق إدنبرة، الذي سيبلغ عامه الـ99 الشهر المقبل، رغم أنها واصلت العمل والاتصال برئيس الوزراء وقادة العالم عن طريق المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو.