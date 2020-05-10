أوباما يعلق على عمل إدارة ترامب: سيادة القانون في خطر

انتقد الرئيس السابق أوباما في مكالمة خاصة مع أعضاء سابقين في إدارته قرار وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع بإسقاط التهم الموجهة إلى مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.

قال أوباما في مقطع صوتي حصلت عليه صحيفة "thehill" الأمريكية: "الأخبار الكارثية على مدار الـ 24 ساعة الماضية حول إسقاط وزارة العدل الاتهامات ضد مايكل فلين أعتقد أنه تم التقليل من شأنها إلى حد ما ".

Obama blasts Trump DOJ's decision to drop Flynn case: "Rule of law is at risk" https://t.co/rWUxBR1no9 pic.twitter.com/tP0bkGryjP — The Hill (@thehill) May 10, 2020

​وتابع: "وحقيقة أنه لا توجد سابقة لأي شخص اتهم بالفساد الأمني وخرج من السجن دون أي عقاب، هذا هو النوع من الأشياء التي تجعلك تبدأ في القلق من أن فهمنا الأساسي لحكم القانون معرض للخطر، وعندما تبدأ في التحرك في هذه الاتجاهات، يمكن أن تتسارع كما رأينا في أماكن أخرى".

وأضاف: "أنا أقوم بالمزايدة القانونية، أخبرني المدعي العام وليام بار أنه يقوم بواجبه بموجب القانون كما يراه".

رفض بار فكرة أنه أسقط القضية بناء على طلب الرئيس ترامب، على الرغم من الاتهامات الموجهة له بعد وصف ترامب له بأنه "رجل ذو مصداقية وشجاعة لا تصدق" بعد القرار.

تعد تعليقات أوباما من أقسى ما وصفت به إدارة ترامب، حيث ظل الرئيس السابق متشددًا بشأن معظم قرارات الإدارة منذ بداية عملها.