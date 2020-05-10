إيران تجدد استعدادها لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة

جددت إيران، اليوم الأحد، استعدادها لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة "بدون شروط مسبقة"، مشيرة إلى أن الكرة في منطقة واشنطن.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي "هناك رغبة في تبادل جميع السجناء دون شروط مسبقة، لكن الحكومة الأمريكية هي التي رفضت حتى الآن الرد"، وفق وكالة "إسنا" الإيرانية.

وأضاف "يبدو الآن أن أمريكا أكثر استعداداً من ذي قبل" لاتخاذ هذا النوع من الإجراءات... لقد تم إبلاغ واشنطن بجاهزيتنا".

وقال ربيعي إنه قلق بشأن صحة السجناء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة، قائلا إنهم "لا يعاملون بشكل جيد".

وتمّ تبادل للسجناء بين الدولتين في 2019 إذ تم الإفراج عن الطالب الأمريكي شي يو وانج، الذي اعتقل لثلاث سنوات لاتهامه بالتجسس مقابل باحث الخلايا الجذعية الإيراني مسعود سليماني، الذي اتهم بانتهاك العقوبات المفروضة على طهران.

في بداية انتشار فيروس كورونا في إيران مارس/أذار الماضي، دعت الولايات المتحدة طهران إلى إطلاق سراح جميع السجناء الأمريكيين. وطالبت طهران بنفس الإجراء في واشنطن بخصوص المعتقلين الإيرانيين.

يذكر أن إيران أفرجت مؤقتًا عن أكثر من 100000 معتقل على مراحل منذ مارس/آذار بسبب الوباء، وفقًا لنظام العدالة.