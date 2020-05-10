أكبر ولايات أستراليا تخفف تدابير العزل العام اعتبارا من 15 مايو

قالت جلاديس بيريجليان، رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، اليوم الأحد، إن أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، والتي تضم سيدني، ستسمح للمقاهي والمطاعم والملاعب وحمامات السباحة غير المغطاة باستئناف نشاطها اعتبارا من يوم الجمعة بعد أن أظهرت الاختبارات المكثفة تباطؤ انتشار فيروس كورونا بشكل كبير.

وذكرت وكالة "رويترز" أن نيو ساوث ويلز هي أكثر الولايات تضررا من فيروس كورونا في أستراليا حيث بلغ نصيبها من حالات الإصابة المؤكدة والوفاة نحو 45 في المئة من إجمالي الحالات في البلاد.

لكنها سجلت حالتين جديدتين فقط، يوم السبت، من بين نحو عشرة آلاف شخص أجريت لهم اختبارات مما مهد الطريق أمام تخفيف حذر لتدابير العزل العام.

وقالت بيريجليان، للصحفيين اليوم الأحد، "ليس معنى تخفيفنا القيود أن الفيروس أصبح أقل فتكا أو أقل خطرا. كل ما يعنيه ذلك هو أننا قمنا بعمل جيد حتى الآن"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وابتداء من 15 مايو/ أيار، ستفتح نيو ساوث ويلز المقاهي والمطاعم لاستيعاب عشرة زبائن في المرة الواحدة، مع السماح بالتجمعات في المناطق المفتوحة لعشرة أشخاص على الأكثر والزيارات المنزلية لما يصل إلى خمسة أشخاص.

وسيتم السماح للملاعب وحمامات السباحة غير المغطاة باستئناف نشاطها وفقا لقواعد صارمة.